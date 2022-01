Anderson Conceição se emocionou no retorno ao Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 12/01/2022 18:30

Após duas tentativas frustradas nas divisões de base, Anderson Conceição enfim poderá realizar o sonho de jogar pelo clube de coração. Um dos nove reforços anunciados pelo Vasco, o zagueiro de 32 anos chegou a se emocionar ao recordar o sacrifício da mãe para que ele pudesse sair de Caravelas, na Bahia, para o Rio treinar nos juniores do Cruzmaltino.



"Minha chegada aqui na base foi engraçada. Sou do sul da Bahia e minha mãe teve que trabalhar em três lugares pra comprar uma passagem de ida pra mim. Foi por ela também que eu falei que sairia de casa e só voltaria quando virasse profissional. Passei no teste do Vasco e liguei avisando que não voltaria mais. Isso me marcou muito, porque sou daquela geração de guerreiros, que não desiste, que persevera", disse Conceição, emocionado.



"Quando avisei minha família que viria pra cá foi uma festa. Clube do meu coração, vou trabalhar bastante pra colocar o Vasco na Série A".



Apesar da oportunidade em 2006, o zagueiro não conseguiu se firmar e saiu. Tentou novamente em 2008, também sem sucesso. Da mesma geração de nomes como Alan Kardec e Sousa, Anderson Conceição recebeu mensagens de ex-companheiros daquela época após o acerto com o Vasco.



"Muitos jogadores da época me mandaram mensagem agora: “Irmão, você voltou pra casa. Jogue por nós e honre essa camisa”. Sou um cara trabalhador, não vim aqui pra passear, mas pra vencer com a camisa do Vasco e pelos meus companheiros", completou.



Quem também foi apresentado nesta quarta-feira foi Raniel. Em busca de um recomeço na carreira pelo Vasco, após jogar poucas vezes no últimos anos, ele ainda teve trombrose no ano passado, uma sequela da Covid-19, quando defendia o Santos. Para piorar, o filho sofreu um acidente e correu risco de morte. Mas após os sustos, o atacante se diz preparado.



"No psicológico eu tive que ser firme. Não é qualquer pessoa que passa pelo que passei, foram problemas difíceis, mas superei todos. Venho como um guerreiro para lutar em campo. Estou bem fisicamente, todo recuperado. Treinei minhas férias todas. Qualquer momento que o Zé Ricardo precisar eu estou preparado", afirmou.