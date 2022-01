Bruno Gomes - Rafael Ribeiro/Vasco

Bruno Gomes

Publicado 12/01/2022 17:05

Rio - O volante Bruno Gomes está perto de sacramentar sua saída do Vasco. De acordo com o portal "GE", a partir desta quinta-feira, o jogador fará atividades separado do restante do elenco principal.

O destino de Bruno Gomes não foi revelado, mas a tendência é que ele seja emprestado. Recentemente, o nome do jogador foi ventilado no Internacional.

Bruno Gomes treinou normalmente com o elenco do Vasco até a última terça-feira. Na última temporada, ele foi titular na maior parte dos jogos.