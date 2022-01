Jorge Salgado - Divulgação / Vasco

Jorge SalgadoDivulgação / Vasco

Publicado 13/01/2022 11:30

Rio - O Vasco quitou, na última quarta-feira, os salários referentes a novembro junto a seus funcionários. Além disso, boa parte do elenco, que ganha até determinado valor, também recebeu. As informações são do site "GE".

Nos últimos dias, o Vasco já havia acertado com os funcionários que trabalham no sistema PJ (Pessoa Jurídica) os vencimentos referentes a setembro. A expectativa é que eles recebam o mês de outubro ainda nesta semana.

Vale lembrar que, até o momento, o Vasco ainda não conta o mês de dezembro como atraso. O clube possui um acordo informal com os funcionários para que o vencimento de cada mês ocorra apenas no dia 20.