Vasco anuncia contratação de ex-meia do Botafogo | Vasco | O Dia

Dono da camisa 10, Bruno Nazário se adaptou rapidamente e é um dos destaques alvinegros em 2020 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/01/2022 10:13

Vasco da Gama conclui a contratação do meio-campo Bruno Nazário.



https://t.co/uRsQN0zx57#VascoDaGama pic.twitter.com/zq37InKfJ6 — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 13, 2022 Rio - O Vasco, enfim, anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia Bruno Nazário, ex-Botafogo. O jogador, de 26 anos, que já vinha treinando no clube nos últimos dias, foi emprestado pelo Hoffenheim-ALE até o fim de 2022.

Nazário disputou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do América-MG. Pelo clube mineiro, foram 22 partidas, com um gol e três assistências. Além do Coelho e do Botafogo, o jogador também coleciona passagens por Cruzeiro, Athletico-PR e Cruzeiro.

Bruno Nazário é o décimo reforço do Vasco para a temporada. Além dele, até o momento, o clube já anunciou também o goleiro Thiago Rodrigues, os laterais Edimar e Weverton, os zagueiros Anderson Conceição e Luís Cangá, os meias Yuri Lara, Vitinho e Isaque, e o atacante Raniel.