Jogadores do Vasco comemoram um dos quatro gols na goleada sobre o Joinville - Reprodução/SporTV

Jogadores do Vasco comemoram um dos quatro gols na goleada sobre o JoinvilleReprodução/SporTV

Publicado 13/01/2022 13:15

O Vasco continua sobrando na Copa São Paulo de Futebol Júnior e se garantiu na terceira fase com mais uma vitória por goleada, desta vez por 4 a 0 sobre o Joinville, em Santana de Parnaíba. Andrey, Figueiredo, Julião e Pimentel foram os autores dos gols do Cruzmaltino, que agora aguarda o próximo adversário, que sairá do vencedor do confronto entre Audax-SP ou Ska Brasil-SP, que jogam nesta quinta às 18h.

Melhor ataque da primeira fase da Copinha, o Vasco até demorou para abrir o placar: só conseguiu aos 44 com Andrey, após boa jogada de Vinicius. Mas antes, o Cruzmaltino já tinha o domínio total da partida e chegou a mandar três bolas na trave.



Mas no segundo tempo o time deslanchou e logo aos 14 Figueiredo ampliou após passe de de JP Galvão, chegando a sete gols na Copinha. O jogo que estava fácil ficou ainda mais quando o Joinville teve Alexandre expulso, aos 26.



Mesmo assim, o Vasco seguiu criando chances e chegou ao terceiro com Julião, pegando sobra da defesa adversária, aos 34. Tavares ainda mandou uma bola na trave e Zé Vitor chegou a balançar a rede, mas a arbitragem marcou impedimento. Mas aos 44 Pimentel chutou da intermediária e fechou o placar.