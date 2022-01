Matheus Barbosa, novo volante do Vasco - Foto: Bruno Corsino/ACG

Publicado 13/01/2022 13:24 | Atualizado 13/01/2022 13:27

Rio - O Vasco da Gama fechou a contratação do volante Matheus Barbosa, do Avaí. O clube carioca entrou em acordo com a equipe catarinense e os empresários do atleta que assinará contrato em dois anos com o Cruz-maltino.

A negociação se estendeu nos últimos dias e demorou para ter um desfecho pois envolvia o Avaí, clube que tinha os direitos econômicos do atleta, e o Atlético-GO, com quem Matheus Barbosa tinha contrato de empréstimo até o fim de 2022.

Segundo apurou a reportagem, o Vasco terá 70% dos direitos econômicos do volante, que ainda terá 20% do passe pertencente ao Avaí, além dos outros 10% que serão do próprio atleta.

Matheus Barbosa é aguardado no Rio de Janeiro já nos próximos dias para realização de exames médicos e assinatura de contrato válido por duas temporadas.