Vanderlei, goleiro do VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 13/01/2022 14:13

Com treinos marcados para horários alternativos aos do elenco enquanto resolvem seus futuros, Bruno Gomes e Vanderlei ainda têm chance de continuar no Vasco. Pelo menos esse é o desejo do gerente geral de futebol, Carlos Brazil, que em entrevista coletiva nesta quinta-feira admitiu que tenta convencer os dois jogadores a permanecer no Gigante da Colina.



Bruno Gomes chegou a iniciar os trabalhos de pré-temporada com o elenco, mas passou a treinar em separado nesta quinta. O próprio jogador de 20 anos, revelado pela base vascaína, pediu para deixar o clube. Já Vanderlei desde o início de 2022 está fora do grupo e negocia a rescisão de contrato.



"Temos a esperança que uma reflexão faça o Bruno mudar de ideia e queira permanecer. É um jogador muito importante para nós. Ele ficou um pouco assustado com tudo o que aconteceu no ano passado e tem o desejo de sair do clube. A gente respeita. Havia uma possibilidade de empréstimo, mas não sei se vai acontecer. No momento que ele virar a chave e disser que quer ficar no Vasco, ele pode ser reintegrado", explicou Brazil, falando sobre a situação de Vanderlei.



"Ainda não consegui conversar com ele. Vamos buscar a melhor situação para todos. O Vanderlei, assim como o Bruno Gomes, é um a possibilidade que ele seja reintegrado. Mas queremos jogadores comprometidos. Temos que conversar e encontrar a melhor situação para todos".



Já Leandro Castan, que também negocia a rescisão de contrato, assim como Vanderlei, não está nos planos do Vasco e também não quer ficar. Enquanto isso, treina separadamente do elenco e junto ao goleiro e a Bruno Gomes.