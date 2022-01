Zé Gabriel - Ricardo Duarte/Internacional

Rio - O Vasco tem um novo alvo para reforçar seu sistema defensivo. De acordo com a Rádio Gaúcha, o clube está interessado na contratação do zagueiro Zé Gabriel, de 22 anos, do Internacional.

O Internacional já liberou o jogador para buscar um novo clube. No entanto, o Cruzmaltino terá que enfrentar a concorrência de uma equipe da Coréia do Sul, que também está interessada no atleta.

Após um bom ano em 2020, Zé Gabriel perdeu espaço na última temporada. O defensor entrou em campo em apenas 21 oportunidades.