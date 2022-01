Figueiredo marcou o primeiro gol e ainda fez o terceiro na goleada do Vasco por 5 a 1 sobre o Lagarto - João Carlos Gomes/Vasco

Figueiredo marcou o primeiro gol e ainda fez o terceiro na goleada do Vasco por 5 a 1 sobre o LagartoJoão Carlos Gomes/Vasco

Rio - A solução para reforçar o ataque do Vasco pode estar mais perto do que se imaginava. De acordo com o site "GE", o atacante Figueiredo, artilheiro e um dos destaques do Cruzmaltino na Copinha, entrou na mira do técnico Zé Ricardo para reforçar o elenco profissional.

Segunda a publicação, o treinador e sua comissão técnica têm assistido aos jogos da Copinha em busca de talentos para serem aproveitados no time de cima. Figueiredo e Vinícius, que tiveram poucas chances entre os profissionais em 2021, devem voltar a integrar o elenco.

Figueiredo se reinventou ao longo da Copa São Paulo. Escalado no ano passado por Lisca e Marcelo Cabo atuando pelo lado esquerdo, o jovem tem jogado como centroavante e se destacado.