Nenê no treino do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 14/01/2022 15:41

Mantido no elenco para 2022, Nenê teve o imprevisto da Covid-19 para atrapalhar seus planos de pré-temporada no Vasco. Conhecido por se cuidar bastante para poder jogar aos 40 anos, o experiente meia admitiu que ficar afastado alguns dias por causa da doença dificultou a questão física, mas garante que está melhor e conseguirá chegar no início da temporada, em menos de duas semanas, em boas condições.

"Já estou num certo nível de idade e preciso me cuidar mais. Eu queria começar o ano muito bem, infelizmente a Covid me atrapalhou, fiquei uma semana parado. Eu estava me sentindo muito bem, ia voltar como se nem tivesse parado. Já estou me sentindo melhor, praticamente zerado. Nariz um pouco entupido, mas o corpo está bem, fisicamente ainda preciso de uma semana para voltar ao ritmo normal de trabalho", disse Nenê ao site oficial do Vasco, completando.



"Estou com bastante alegria e força pra continuar me cuidando e chegar num nível bom já no início da temporada. Estou bastante motivado para ajudar o time nessa temporada e vamos pra cima".



Sem conseguir o objetivo de levar o clube de volta à elite em 2021, Nenê tentará novamente nesta temporada. E agora terá a parceria do técnico Zé Ricardo, com quem já fez sucesso no próprio Vasco em 2017, conquistando vaga na Libertadores.



"(Zé Ricardo) É um cara bastante correto, tivemos um ano maravilhoso (em 2017). Ele tem muita vontade de vencer e conhece o Vasco, sabe o peso dessa camisa. Ele demonstra isso para os jogadores que chegam", elogiou o meia.