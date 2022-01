Matheus Barbosa é a 11ª contratação do Vasco para 2022 - Divulgação/Vasco

Publicado 15/01/2022 12:38

O Vasco já possui um time inteiro de contratações para a temporada de 2022. O 11º nome a ser anunciado foi o de Matheus Barbosa, que defendeu as cores de Cruzeiro e Atlético Goianiense na última temporada. O meio de campo de 27 anos assinou contrato até o fim de 2023.



Matheus Barbosa chega ao Vasco após uma negociação complicada que envolveu Atlético-GO e Avaí. O time goiano possuía vinculo de empréstimo até dezembro, e o Leão era dono dos direitos econômicos. Os dois clubes toparam rescindir com o volante, mas os catarinenses exigiram 30% do atleta, e o Cruzmaltino topou.



O Vasco adquiriu 70% de Matheus Barbosa sem precisar desembolsar uma quantia e deixou 30% para o Avaí.



Revelado pelo Grêmio e com passagens pela Seleção Brasileira sub-17, o jogador foi um dos destaques do Cuiabá na campanha do acesso na Série B de 2020. Acabou emprestado para o Cruzeiro no primeiro semestre de 2021 e jogou a Série A pelo Atlético-GO.



FICHA TÉCNICA

Nome completo: Matheus Barbosa Teixeira

Apelido: Matheus Barbosa

Data de nascimento: 18/08/1994 (27 anos)

Local de nascimento: São Bernardo do Campo (SP)

Altura: 1,83m

Posição: Meio-Campo

Clubes: Grêmio, ABC (RN), Botafogo (SP), América (RN), Paulista (SP), Atlético Tubarão (SC), Avaí (SC), Água Santa (SP), Cuiabá (MT), Cruzeiro (MG), Atlético (GO) e Vasco.