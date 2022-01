Vasco faz primeiro jogo-treino e tem esboço de time para 2022

Galarza no jogo-treino do vAsco contra a equipe do Saferj - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 15/01/2022 16:01

O Vasco realizou neste sábado o primeiro jogo-treino da pré-temporada do Vasco. Sem poder contar com alguns jogadores - que estão lesionados ou em fases distintas no processo de retorno após contraírem Covid-19 -, o técnico Zé Ricardo fez um esboço do que pode ser a formação para 2022 na vitória por 2 a 0 sobre a equipe profissional do Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Os gols foram de Juninho e Laranjeira.

O jogo-treino no CT Moacyr Barbosa foi dividido em dois tempos de 30 minutos, segundo o Vasco, e o técnico pôde observar a maioria dos nomes do elenco. Nenê, que está em processo de retorno às atividades após a Covid-19, só participou da parte final da atividade. Já Thiago Rodrigues, Alexander, Weverton Jesus, MT, Sarrafiore e Jhon Sánchez ficaram fora.



A escalação do 1º tempo e que dá uma ideia do que Zé Ricardo pensa para o início da temporada foi formada por: Halls, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Matías Galarza, Juninho, Vitinho, Bruno Nazário, Isaque e Raniel.



Já na segunda etapa, o time que jogou foi: Lucão, Weverton (Paulinho), Ulisses (Luis Cangá), Anderson Conceição (Léo Matos) e Edimar (Matheus Maycon); Caio Dantas, Juninho (Roger), Riquelme, Gabriel Pec, Laranjeira e Isaque (Nenê).



Anunciado neste sábado, Matheus Barbosa, que assinou contrato até o fim de 2023, treinou pela primeira vez no CT Moacyr Barbosa. Ele fez avaliações na academia e realizou trabalhos com bola no campo.