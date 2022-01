Jogadores do Vasco comemoram a classificação na Copinha com a torcida - Reprodução/SporTV

Jogadores do Vasco comemoram a classificação na Copinha com a torcidaReprodução/SporTV

Publicado 15/01/2022 19:40

Foi no sufoco, mas o Vasco está classificado para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após empate em 1 a 1 com o Audax Osasco nos 90 minutos, o Gigante da Colina venceu por 4 a 3 nos pênaltis, com o goleiro Cadu pegando duas cobranças.



Um dos favoritos da Copinha, o Vasco não teve vida fácil neste sábado, em Osasco. Apesar de melhor no primeiro tempo, o Cruzmaltino perdeu um pênalti com Vinicius e o Audax acabou abrindo o placar, aos 9 com Dudu.



O Vasco ainda mandou uma bola na trave até Vinicius, mais uma vez cobrando pênalti, empatar aos 40 do primeiro tempo. Após o intervalo, o jogo ficou mais equilibrado, com poucas chances claras de gol. A decisão foi para os pênaltis e o Vasco mais uma vez sofreu.

Logo na primeira cobrança, o artilheiro da Copinha, Figueiredo, chutou para fora. O Audax acertou três pênaltis seguidos, até o zagueiro Ifeanyi tentar uma cavadinha e errar. O goleiro Cadu pegou e na sequência voltou a brilhar ao defender mais uma, de Luan Lima, garantindo a classificação, já que Zé Vitor, Juan, JP e Marlon Santos acertaram para o Vasco.



Nas oitavas, o Gigante da Colina enfrentará São Paulo ou São Caetano, que jogam ainda neste sábado, às 21h45.