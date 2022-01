Jhon Sánchez e Luis Cangá participaram da atividade neste domingo (16) - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 16/01/2022 13:54

Rio - Na manhã deste domingo (16), mesmo com grande parte do elenco estando de folga, três jogadores do Vasco realizaram atividades no CT Moacyr Barbosa, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para darem continuidade ao planejamento da equipe de Saúde e Performance do Gigante da Colina.

Recém-anunciado pelo Vasco, o volante Matheus Barbosa, e o atacante equatoriano Jhon Sánchez, que se recuperou após infecção por Covid-19, trabalharam no Centro de Treinamento com os preparadores físicos Fábio Eiras e Daniel Félix.

Outro atleta a se apresentar em dia de folga do elenco foi o zagueiro Luis Cangá, que abriu mão do descanso para recuperar a primeira semana de trabalho perdida após solicitar aos membros da comissão técnica.

Além dos três jogadores, toda a comissão técnica cruzmaltina compareceu ao CT Moacy Barbosa para traçar o planejamento da equipe comandada pro Zé Ricardo visando a estreia no Cariocão 2022. O Vasco inicia sua caminhada na temporada no próximo dia 26, às 19 horas, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.