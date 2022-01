Matheus Barbosa vestirá a camisa 18 do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 16/01/2022 16:47

Com dois acessos na Série B Matheus Barbosa chega ao Vasco querendo repetir o sucesso por Cuiabá e Avaí. Pelo clube catarinense, inclusive, o volante viveu a experiência de jogar em São Januário e ficou marcado. Agora no Gigante da Colina, espera sentir o Caldeirão a favor.



"Em 2019 eu enfrentei o Vasco duas vezes e, realmente, é um caldeirão mesmo. Quando nós estávamos perfilados para entrar no gramado, a gente via a torcida cantando, dava pra sentir a paixão dos torcedores. Você via que era amor e cheguei até a ficar arrepiado. Dessa vez terei a meu favor e quero sentir isso, ver a torcida cantando e nos incentivando. Vai ser muito importante na nossa caminhada para conseguirmos os objetivos do clube", afirmou o jogador em entrevista ao site oficial do Vasco.



Anunciado no sábado, Matheus Barbosa começou os trabalhos no CT Moacyr Barbosa, com avaliações físicas e treino com bola, e aproveitou a folga do elenco deste domingo para recuperar o tempo perdido na pré-temporada até o acerto com o Vasco. Ele espera estar em condições de jogar o quanto antes.



"Quando o Vasco, um clube gigante, entra em contato com você, ele não está te chamando, está te convocando. Estou muito feliz de estar aqui. Já tive dois acessos na Série B e se Deus quiser, vou fazer uma grande para no fim do ano a gente comemorar o acesso, botando o Vasco no seu devido lugar, disputando grandes campeonatos", disse Matheus, completando.



"Vou me doar bastante, sou um jogador de marcação que gosta de chegar no ataque, de pisar dentro da área. Posso atuar tanto como primeiro, quanto como segundo volante".