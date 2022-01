Getúlio, atacante do Avaí - Divulgação

Publicado 17/01/2022 13:37

Rio - Com dez reforços até o momento para a temporada, o Vasco ainda está ativo no mercado em busca de reforços. Um nome que está na mira do Cruzmaltino é o do atacante Getúlio, de 24 anos, que foi destaque na última Série B pelo Avaí.

De acordo com o perfil "Colina Informa", pessoas próximas ao jogador garantem que a prioridade dele é atuar no Vasco. No entanto, há chances de ele se transferir para o exterior.

"O Vasco sempre foi uma das prioridades, vamos ver oq acontece esses dias... ficaríamos felizes", disse a fonte.

Getúlio foi o artilheiro do Avaí ao longo de 2021. Revelado nas categorias de base do clube catarinense, disputou 148 jogos e marcou 32 gols.