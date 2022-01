Kashiwa Reysol apresenta exigências, e negociação de Pedro Raul com Vasco esfria | Vasco | O Dia

Pedro Raul atuando pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/01/2022 14:08

Rio - O Vasco da Gama segue em busca de um centroavante para substituir Germán Cano. Depois de investidas no argentino Pablo Magnin, do Tigre e no paraguaio Jorge Recalde, do Olimpia, o alvo da vez do Cruzmaltino é o brasileiro Pedro Raul, ex-atleta do Botafogo, e atual jogador do Kashiwa Reysol, do Japão. Porém, uma cláusula imposta pelo clube japonês não agradou à diretoria do Vasco, e as negociações com o atacante esfriaram.

O Kashiwa Reysol já sinalizou que o atleta não está nos planos da equipe para a temporada. No entanto, o clube não planeja facilitar a saída do brasileiro. Além de deixar claro que deseja receber pelo empréstimo, os japoneses exigiram que o atacante pudesse ser liberado a qualquer momento da temporada, em caso de proposta que considerassem interessante pelo centroavante.

A diretoria do Vasco não viu tal exigência com bons olhos. Para o Cruzmaltino, perder o atacante no meio da temporada, seria prejudicial ao clube, especialmente em caso de boa fase do atleta. Com isso, apesar da vontade do atleta em se transferir para o clube carioca, a situação ficou complicada e longe de acontecer.

O Juventude, outro clube brasileiro interessado no atacante, topou pagar pelo empréstimo e aceitou a cláusula de liberação imposta pelo Kashiwa Reysol.