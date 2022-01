Meia Bruno Nazário é apresentado no Vasco - Foto: Reprodução/VascoTV

Rio - O meio-campista Bruno Nazário foi apresentado como o novo reforço do Vasco, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva. O jogador, de 26 anos, revelou que o técnico Zé Ricardo pediu para o jogador atuar pela ponta-esquerda no primeiro treino com a camisa do Cruz-Maltino.

"Foi uma semana trabalhosa, estou me dedicando ao máximo para ficar 100% fisicamente. Fiz um amistoso, o Zé me colocou na ponta esquerda. Me senti super bem. Estou motivado para fazer um grande campeonato. Onde eu me sinto bem, confortável, é na meia centralizado. Mas, no amistoso, me senti superbem. Fui bem no amistoso", disse o meia Bruno Nazário.

Tenho certeza que deixei uma pulguinha na cabeça do treinador. Mas estou à disposição, para ajudar do outro lado ou onde o Zé preferir. O objetivo é colocar o Vasco na Primeira Divisão. “Série B é muito difícil, jogo truncado, não para. Para mim é o campeonato mais difícil que tem. Mas tenho certeza que vai dar tudo certo", concluiu.