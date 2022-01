Vitinho sendo apresentado no Vasco da Gama - Marcelo Baltar/ge

Publicado 17/01/2022 16:55

Rio - O meio-campista Vitinho, de 22 anos, foi apresentado no Vasco da Gama, na tarde desta segunda-feira (17). O atleta tem contrato com o Corinthians, e está emprestado ao Cruzmaltino até o começo de 2023. A camisa escolhida pelo jogador é a número 8, camisa no qual Juninho Pernambucano virou ídolo no clube. Na entrevista coletiva, o meia falou sobre a sua chegada ao Vasco, sobre a numeração de sua camisa e a amizade com Paulinho, cria da base Cruzmaltina.

"Estou muito feliz pela oportunidade. Quando recebi o convite, nem pensei e aceitei. Gosto da camisa 8. A camisa do Vasco é gigante. O Juninho fez história, pretendo representar um pouco a história dele e essa camisa para ajudar o Vasco."



"Desde a época de seleção de base, o Paulinho falava muito bem do time, da torcida, da estrutura. Mas minha vinda não teve a ver com isso. Falei com ele logo quando acertei com o Vasco. Até brinquei que queria fazer um pouco do que ele fez para conquistar a torcida e seguir firme"

Vitinho também falou sobre o duelo do Vasco contra a Ferroviária, pela Copa do Brasil:

"O clima lá é quente, vamos ter que estudar o adversário, ouvir a comissão para passar de fase."

Vitinho é natural de Guarulhos (SP) e é da base do Corinthians. Foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017. O jovem Foi promovido ao elenco profissional do alvinegro paulista em 2021, atuou em 23 jogos pelo profissional e marcou um gol. O meia também soma diversas passagens pela Seleção Brasileira sub-17. O novo atleta do Cruzmaltino já está regularizado, e a disposição do técnico Zé Ricardo.