Vasco da Gama fecha parceria com a empresa Socios.com, e lançará seu próprio fan token.Reprodução

Publicado 18/01/2022 11:35

Rio - O Vasco da Gama é mais um clube de futebol brasileiro a ingressar no mundo das NFTs (tokens não fungíveis). O Cruzmaltino firmou, nesta terça-feira (18), um acordo com a Socios.com para o lançamento do fan token $VASCO. No Brasil, outros clubes como Flamengo, Corinthians, Atlético-MG, Internacional e Palmeiras também fecharam com a empresa. Entre times internacionais de futebol com as NFTs para torcedores estão o Barcelona, PSG, Manchester City, Juventus, Inter de Milão, Atlético de Madrid, AS Roma e outros.

Assim como nas NFTs dos demais clubes, o $VASCO deve trazer diversos benefícios aos seus compradores. Os torcedores do Cruzmaltino que adquirirem o fan token, poderão ter opiniões em decisões do Vasco da Gama. Isso inclui design dos uniformes, canções de celebração, mensagens inspiradoras e outros tópicos relacionados aos fãs, votando em enquetes no aplicativo Socios.com.



Os cruzmaltinos ainda vão receber descontos e promoções exclusivas, além de recompensas como itens do clube autografados, ingressos VIP e NFTs. Há ainda a chance de se conectar a outros torcedores pelo mundo.

Vitor Roma, vice-presidente de marketing do Vasco, falou sobre a nova parceria do clube:

"Estamos muito orgulhosos com a chegada do Socios.com ao Vasco. Os líderes globais no espaço de fan token escolheram o Vasco para ser um de seus parceiros brasileiros, após uma negociação muito cuidadosa que durou alguns meses. Esta é uma etapa importante no processo de transformação digital do clube, apesar de todas as dificuldades. Aos torcedores do Vasco eu digo: fiquem ligados porque o $VASCO está chegando e os sócios do Vasco vão receber um presente especial."

Alexandre Dreyfus, CEO da Socios.com, acrescentou:

"O Vasco não somente tem um legado rico e uma enorme e apaixonada base de fãs, mas ao longo dos anos forjou uma reputação de abraçar a inovação. Estou certo de que essa parceria contribuirá para fazer nossa plataforma mais forte e, mais importante, criar novas oportunidades para os torcedores."

Embora a parceria já esteja concretizada, ainda não há uma previsão para o lançamento do fan token $VASCO.