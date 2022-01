Luis Cangá foi apresentado pelo Vasco e contou com a ajuda de Galarza como tradutor - Reprodução/VascoTV

Publicado 18/01/2022 16:36

Há seis dias no Brasil, Luis Cangá ainda precisa de ajuda com o português - Galarza ficou ao seu lado como tradutor na coletiva de apresentação -, mas espera ter tempo para poder aprender a língua. Com contrato de apenas três meses, o zagueiro equatoriano de 27 anos terá o Campeonato Carioca para mostrar serviço e conseguir a renovação até o fim de 2022, pelo menos.

"Fui bem recebido pelo clube e pelos novos companheiros. São três meses de muita expectativa para mim. Sei o que representa estar aqui. Espero que tudo ocorra bem durante o tempo que eu esteja aqui", afirmou o novo dono da camisa 13.



Cangá ainda não era nascido quando outro zagueiro equatoriano foi campeão do Brasileiro de 1989 pelo Vasco. Holger Quiñónez jogou pelo clube também em 1990 e o zagueiro de 27 anos diz conhecer a história do compatriota no Gigante da Colina, mas espera escrever a sua própria.



"Sei que ele foi bem aqui mas eu venho pela minha própria história. Sei o que significa defender o Vasco e espero estar à altura", afirmou Cangá, completando.



"Quero sempre estar 100%, concentrado. Sou o cara que gosta de ajudar os meus companheiros. Gosto de ganhar sempre. Espero que o Vasco esteja no lugar que merece".