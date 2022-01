Rio, 15/01/2020, Treino do Vasco, na foto Lucao, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 18/01/2022 15:50

Rio - A polêmica saída do goleiro Lucão do Vasco, sem compensação financeira ao clube, tem dado o que falar. Nesta terça-feira, antes da apresentação do equatoriano Luís Cangá, o gerente Carlos Brazil explicou que o clube carioca manterá 50% dos direitos do atleta para uma negociação futura.

"Houve um entendimento da diretoria e de todos no clube de que a proposta seria muito boa. O Lucão abriu mão da dívida que nós tínhamos com ele, abriu mão de um contrato de dois anos com um valor relativamente alto. Além disso, ele também queria sair, queria um novo desafio. Além de toda essa geração de "receita" para o clube, a gente entende que ficando com um grande percentual do jogador, ele tem condições de se valorizar em um clube de Série A, com um contrato de cinco anos. A gente fica com um percentual grande e ainda podemos vender 20% em até dois anos para o Bragantino", disse Brazil.

"Todos entenderam que era um bom negócio. Nós temos acesso a dados que as pessoas não têm, como relatórios, planilhas, números... A gente sabe o que é melhor para o clube. O Lucão está nos deixando, mas vamos acompanhar a trajetória dele", completou.