Tiago Reis não se firmou nos profissionais do Vasco - Rafael Ribeiro/VASCO

Publicado 19/01/2022 16:36

Em forte processo de reformulação do elenco, o Vasco dá adeus ao sétimo jogador da base que não ficará em 2022. Trata-se de Tiago Reis, que foi emprestado ao Botafogo-SP até 31 de dezembro, mesma data do término de contrato com o Gigante da Colina.



Fora dos planos da comissão técnica vascaína, o atacante se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, mesmo ano da estreia nos profissionais, com bom início, mas depois com grande queda. Em 2021, ele foi emprestado ao Confiança-SE, mas também não se destacou na Série B.



Tiago Reis segue o mesmo caminho de Cayo Tenório, emprestado ao Azuriz-PR até o fim de seu contrato com o Vasco. Além deles, Lucão, Ricardo Graça, Lucas Santos, Andrey e Fintelman são outras revelações da base vascaína que deixaram o clube. Caio Lopes e João Pedro serão negociados em breve e treinam em separado, assim como Bruno Gomes, que deseja sair e a diretoria tenta convencê-lo a continuar.