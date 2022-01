Jorge Salgado - Divulgação / Vasco

Publicado 19/01/2022 15:35

Rio - Desde que anunciou a intenção de virar clube-empresa, em dezembro do ano passado, o Vasco tem recebido diversas consultas de investidores. Entre elas, a empresa americana 777 Partners, é a que mantém conversas com o Cruz-Maltino. A informação é do portal americano "Bloomberg".

A 777 Partners é uma empresa americana de investimentos com sede em Miami, nos Estados Unidos. O grupo é dono do Genoa, da primeira divisão da Itália, entre outros clubes ao redor do mundo. Por outro lado, o Vasco está em fase de elaboração para a SAF (Sociedade Anônima de Futebol) e espera concluir o projeto até março, para decidir qual caminho deseja trilhar neste ano.

No entanto, não há negociações em andamento entre a empresa americana e o Vasco. Além da 777 Partners, houve também consultas de empresas nacionais, da Europa e do Oriente Médio. Entre elas, algumas feitas diretamente com a diretoria cruz-maltina e outras por agentes financeiros do Brasil.