Matheus Barbosa vestirá a camisa 18 do VascoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 19/01/2022 18:31

Depois de passagem pelo Atlético-GO no segundo semestre de 2021, Matheus Barbosa chega ao Vasco para repetir o que fez com Avaí e Cuiabá: ajudar no acesso à Série A do Brasileirão. E a missão de 2022 terá um gosto especial para o jogador de 27 anos, que poderá jogar no clube do ex-jogador e hoje comentarista Pedrinho, de quem é admirador.



"Eu tenho como referência meu irmão (Maylson), ele também joga futebol (é meia do Caruaru) e sempre procurou me ajudar a crescer. A história do meu irmão se identifica um pouco com a do Pedrinho, um cara que sempre admirei. Não é a mesma função, mas admiro pela qualidade técnica e pela história de vida, teve muita lesão também. Meu irmão também sofreu muito com isso, jogadores têm essas dificuldades. Também admiro o Pedrinho como comentarista, porque sabe as dificuldades dos jogadores", afirmou Matheus Barbosa na coletiva de apresentação.



Com dois acessos à Série A no currículo, por Avaí e Cuiabá, o jogador espera repetir o feito. Afinal, com contrato de dois anos, poderá ajudar o Vasco em 2022 para jogar novamente na elite em 2023.



"Acredito que o início da competição é muito importante, conseguir aquela gordura, porque as equipes oscilam por ser um campeonato grande. Estamos trabalhando para o Carioca, claro, mas também para começar muito bem o Brasileiro. Nas duas equipes que consegui o acesso foi assim, começamos bem a competição. É o trabalho que vai recolocar o Vasco na Série A. Acredito que o torcedor vai nos empurrar também, esse vai ser o segredo para a Série B", explicou.