A espera de reforços, Zé Ricardo deve integrar dupla da base do Vasco aos profissionais | Vasco | O Dia

Zé Vitor, zagueiro do VascoDivulgação

Publicado 20/01/2022 10:59

Rio - O Vasco deve apostar em uma solução caseira enquanto não consegue contratar um novo zagueiro. De acordo com o site "GE", o técnico Zé Ricardo irá integrar aos profissionais os zagueiros Zé Vitor e Pimentel, que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Para decidir sobre os jogadores que podem ser úteis no profissional, Zé Ricardo acompanhou todos os jogos na Copinha e foi agradado pelos dois zagueiros. Além disso, no fim do ano passado, membros de sua comissão técnica assistiram a treinos da base já no fim do ano passado.

Apesar de subir a dupla, o Vasco tem consciência de que precisará de reforços para a posição. O clube carioca tentou a contratação de Oliveira, do Atlético-GO, mas as negociações não avançaram. Para a posição, até o momento, chegaram Anderson Conceição e Luis Cangá.