Rio - O Vasco pode ser o próximo grande clube brasileiro a ser vendido. De acordo com o site Bloomberg, especialista em negócios, o grupo 777 Parners LLC, que já é sócio de clubes europeus, como o Genoa, tem conversas em andamento com a diretoria cruzmaltina.

Segundo o veículo, existem ainda outras conversas em andamento

Os americanos enxergam a compra do Vasco como uma grande oportunidade de mercado, já que é um clube com grande torcida, mas cheio de dívidas. O grupo estadunidense, curiosamente, já adquiriu direitos de transmissão do Brasileirão no exterior.

Recentemente, Cruzeiro e Botafogo foram vendidos a investidores. O América-MG tende a seguir o mesmo caminho.

Ainda de acordo com o Bloomberg, existem outros interessados e a direção vascaína, que está focada nisso nas últimas semanas e tem trabalhado em três frentes, irá analisar qual é mais vantajosa para o clube.