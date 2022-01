Fabio Eiras, preparador físico do Vasco da Gama - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 20/01/2022 16:44

Rio - O Vasco da Gama iniciou sua temporada de 2022 de forma completamente diferente do final de 2021. O clube, que disputará a série B do Campeonato Brasileiro, irá estrear no Campeonato Carioca na quarta-feira (26), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. O preparador físico do Cruzmaltino, Fábio Eiras revelou como o trabalho tem sido implementado durante as últimas semanas.

"Pra quem não conhece, o Vasco hoje tem o DESP. É um Departamento já bem estruturado, onde as avaliações são bem determinadas, os processos são bem determinados, então mediante a isso, a gente executou esses processos, identificou os déficits e atacou individualmente e em forma de grupo. Na verdade, a gente tem aquela ideia que a pré-temporada vai ser algo de sobrecarga exagerada, e não", disse, e emendou:

"A gente acredita que pelo tempo que eles ficam parados, principalmente a primeira e a segunda semana são semanas de adaptação, de carga progressiva, para que a gente chegue bem no campeonato, e não cansado", destacou o preparador, em entrevista à VascoTV.

Fábio também destacou a grande motivação dos atletas do Cruzmaltino. Para o preparador, os atletas e a comissão técnica estão trabalhando em harmonia, como uma família.

"- A gente encontra um grupo motivado, um grupo querendo trabalhar, se empenhando, às vezes querendo até um pouco mais. (...) Se eu pudesse resumir a minha felicidade, eu acho que a palavra seria "família".

Fábio, que também trabalhou no Botafogo e no Flamengo, destacou a estrutura disponibilizada pelo Vasco no CT Moacyr Barbosa.

"A gente encontra uma estrutura em desenvolvimento, uma estrutura ótima para se trabalhar, pessoas competentes. Isso torna mais prazeroso o dia a dia e o desafio que a gente tem pela frente", finalizou.