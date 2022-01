Raniel busca recomeço no Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 21/01/2022 11:30

Rio - As diversas lesões nos últimos anos acabaram atrapalhando o desempenho do atacante Raniel. No entanto, a história no Vasco pode ser diferente. A preparação física do clube realizou um trabalho específico para que o jogador, que disputou apenas 19 partidas em 2021, aguente o calendário pesado da temporada.

"Logo quando o Raniel chegou, foi ele que nos procurou. Disse que precisava conversar conosco, passar o histórico. Muito legal. Além do programa de grupo, temos programas individualizados de força. E um dos primeiros que passamos foi para o Raniel. Ele cumpre à risca todos os dias, até quando não é para fazer", disse Daniel Féliz, preparador físico do Vasco ao "GE".

"(Raniel) Tem sido surpreendente. Tem tudo para ter uma temporada de reconquista na carreira dele", completou o membro da comissão.