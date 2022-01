O vice jurídico, Zeca Bulhões, e o vice geral, Roberto Duque Estrada, falam sobre a SAF no Vasco - Reprodução/VascoTV

Publicado 21/01/2022 12:35 | Atualizado 21/01/2022 12:40

O Vasco finalizou a primeira fase de estudo da implementação da SAF e, ao iniciar a segunda (sobre o modelo a ser utilizado e de conversas com potenciais investidores), transmitiu um debate sobre o assunto nesta sexta-feira. O vice geral, Roberto Duque Estrada, e o vice jurídico, Zeca Bulhões, responderam a dúvidas e explicaram os próximos passos do projeto, mas avisaram que há a possibilidade de o clube vender ações do futebol para investidores estrangeiros, caso os sócios aprovem.

O grupo 777 Parners LLC, que é dono do Genoa, entre outros, conversa com a diretoria vascaína, que já admite a possibilidade de não ter 100% do comando do futebol, como era a ideia inicial.



"Posso ter uma SAF 100% do Vasco, uma SAF com investidores minoritários e uma SAF com investidores majoritários. Tudo depende do modelo adotado", explicou Duque Estrada.

"Cabe aos sócios do clube decidir o modelo e a forma de financiamento da atividade. A SAF gera muitas oportunidades livres de dívidas, que serão organizadas para pagamento de forma organizada. Vai assegurar o pagamento das dívidas. O futebol requer muito dinheiro. Particularmente, vejo com bons olhos esse movimento de profissionalização dos clubes. Como torcedor vascaíno, lembro muito bem que a última vez que o Vasco se abriu a investimento externo ganhou a Libertadores, o Brasileiro, a Copa Mercosul e o Carioca", afirmou o Zeca Bulhões na VascoTV.



Há grupos políticos contrários ao projeto da SAF e outros que não querem investidores estrangeiros como donos do futebol do Vasco. Em um clube que há anos sofre com o racha político, a preocupação com um possível problema na aprovação no Conselho Deliberativo existe, mas o vice jurídico mantém confiança no processo.



"Acredito que o Conselho vai ter essa maturidade, a diretoria tem conversado com os conselheiros, com diversas lideranças políticas. Temos tido um diálogo muito aberto e franco com relação ao momento vivido no clube. Nós temos que encontrar a melhor solução para a crise em que estamos", completou.



Já Duque Estrada resumiu a importância da SAF para o Vasco. "A gente quer voltar a ganhar títulos. Para isso, temos que montar times com melhor recurso financeiros e a melhor maneira para isso, não tenho dúvidas, é estabelecendo essa Sociedade Anônima de Futebol".