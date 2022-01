Caio Lopes se despediu do Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 21/01/2022 19:40

Fora dos planos e com vínculo válido apenas até o dia 31 de janeiro, Caio Lopes se despediu do Vasco nesta sexta-feira. O volante de 21 anos teve a rescisão de contrato publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e se despediu do clube nas redes sociais.

Caio Lopes é mais uma revelação da base a deixar o Vasco em 2022. Antes dele, Tiago Reis, Cayo Tenório, Lucão, Ricardo Graça, Lucas Santos, Andrey e Fintelman também seguiram o mesmo caminho. João Pedro é outro que não ficará e Bruno Gomes deseja sair, mas a diretoria tenta convencê-lo a continuar.



Visto como opção de uma boa venda, Caio Lopes não se firmou nos profissionais apesar de passagens pelas seleções de base e disputou apenas 22 jogos pelo Vasco, saindo de graça.

"Nesse momento se faz necessário acatar, sem ressentimentos, as decisões tomadas e respeitar o fim de um ciclo. Não tenho como agradecer a todos nominalmente, mas saibam: colegas, funcionários e torcedores, que levo todos no coração (...) Eu me sinto como um filho que sai da casa dos pais para ganhar o mundo, mas que sabe que as portas estarão sempre abertas. Agora, é colocar em prática todo aprendizado de todos esses anos e ir em busca dos novos objetivos e desafios", escreveu o jovem.