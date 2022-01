Jogadores do Vasco comemoram a classificação para o mata-mata da Copinha com a torcida - Reprodução/SporTV

Jogadores do Vasco comemoram a classificação para o mata-mata da Copinha com a torcidaReprodução/SporTV

Publicado 22/01/2022 13:15

Rio - O Vasco da Gama segue sua preparação para a estreia do Campeonato Carioca. O Cruzmaltino, que tem seu primeiro duelo marcado para a quarta-feira (26), contra o Volta Redonda, se apresentou na manhã deste sábado (22), no CT Moacyr Barbosa, com novidades: cinco atletas, que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, passam a integrar o elenco profissional, estando a disposição do técnico Zé Ricardo: o lateral JP Galvão, de 20 anos, os zagueiros Eric Pimentel e Zé Vitor, ambos de 19 anos, e os atacantes Figueiredo e Vinícius, também com 20 anos.

A dupla de zagueiros de 19 anos, ainda está em processo de transição. Ou seja, serão utilizados para os jogos do sub-20 do Vasco, e ficarão disponíveis ao elenco profissional, mediante a necessidade do técnico Zé Ricardo. Os outros três jovens já estouraram o limite de idade, portanto chegam direto ao elenco profissional do clube.

O coordenador técnico Cruzmaltino, Eduardo Hungaro, que já havia trabalhado com os cinco atletas na base do clube, comentou sobre a subida dos jogadores ao elenco profissional.

"O processo de transição é uma via de duas mãos. Os atletas que se destacam no Sub-20 e mostram pré-requisitos para estar aqui vêm para a categoria profissional muitas vezes para períodos de treinamentos com volta prevista para o Sub-20. Mas essa aproximação com o futebol profissional, a vivência da rotina e dos processos, são importantes dentro da transição. Hoje está iniciado o processo de transição dos zagueiros Pimentel e Zé Vitor. Como disse, é um processo de idas e vindas. Há um calendário na formação importante para estes atletas, competições de bom nível. Toda vez que for avaliado que a minutagem é importante para eles, os mesmos vão ao Sub-20 para participar dos jogos" disse Eduardo sobre os zagueiros vindos da equipe comandada pelo técnico Igor Guerra.



"Estamos recebendo o Figueiredo, o Vinicius e o JP Galvão. Foram jogadores que cumpriram com o ciclo deles de formação nas categorias de base, Vinicius e Figueiredo inclusive já tiveram oportunidades no profissional. Como regra, essa formação termina aos 23 anos. Então começa agora um processo de complemento de formação na categoria profissional. A gente costuma dizer que eles jogaram tabelados, no Sub-15 com meninos de 15 anos, no Sub-17 com meninos de 17 anos e no Sub-20 com meninos de 18, 19 e 20 anos. Aqui no profissional vão jogar e treinar com atletas de idades variadas. Alguns com 10, 15 anos a mais do que eles. Então é um processo que depende de complemento, depende de minutos de treinos e jogos, depende de situações em que eles são lançados apropriadamente. Seja em função de placar, de ambiente ou de ter por perto jogadores mais experientes. É um conjunto de fatores. Eles vão precisar de ambientar, entender os processos, o trabalho do professor Zé Ricardo e o trabalho de toda a comissão que aqui está. É algo que realmente demanda tempo e paciência para que a gente consiga ter um aproveitamento que gere retorno técnico e financeiro", concluiu o coordenador técnico.

Os cinco atletas estiveram com o Vasco durante a Copinha. O Cruzmaltino acabou sendo eliminado nas oitavas de final, perdendo de 4 a 2 para o São Paulo.