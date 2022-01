Vanderlei e Leandro Castan devem deixar o Vasco - Vasco da Gama / Divulgação Rafael Ribeiro/Vasco

Vanderlei e Leandro Castan devem deixar o VascoVasco da Gama / Divulgação Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/01/2022 15:25 | Atualizado 23/01/2022 15:38

O início do ano, à vera, se aproxima para o Vasco. O time de Zé Ricardo estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira, contra o Volta Redonda. Mas o clube ainda tem acordos que se mostram difíceis de serem finalizados: os tratos para as já desenhadas saídas de Vanderlei e Leandro Castan.

O goleiro e o zagueiro vêm treinando em horário à parte desde a reapresentação do elenco. O contrato dos dois vai até dezembro, mas já é sabido que a continuidade deles no clube nesta temporada é extremamente improvável. Principalmente no caso do ex-capitão.



Após terminar a temporada passada recebendo uma constrangedora vaia, Castan chegou a se manifestar publicamente sobre não seguir atuando pelo Vasco. No caso do goleiro, embora tenha terminado como reserva, ele atingiu meta para renovação automática. Mas também não deve continuar na Colina.



Embora o gerente de futebol, Carlos Brazil, tenha sido menos pessimista ao falar do ex-camisa 1, dez dias atrás. E o antes titular - mas que seria reserva este ano - Lucão tenha trocado de clube quatro dias depois. Relembre o que disse o dirigente no último dia 13.



- Estamos conversando com Castan e com Vanderlei. Há o desejo do Castan de sair. Existe uma negociação, não é simples. Precisamos conversar mais um pouco para buscar um entendimento com Vanderlei. Ainda não consegui conversar com ele. Vamos buscar a melhor situação para todos. O Vanderlei, se houver um entendimento nosso, assim como o Bruno Gomes, é uma possibilidade que ele seja reintegrado. Mas queremos jogadores comprometidos. Temos que conversar e encontrar a melhor situação para todos - afirmou Carlos Brazil.