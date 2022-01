Juninho - Rafael Ribeiro/Vasco

Juninho Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 24/01/2022 10:43

Na última semana, o Vasco recebeu uma proposta oficial do Al Wasl, dos Emirados Árabes, para vender Juninho. O time árabe ofereceu US$ 400mil (cerca de R$ 2,3 milhões) por 50% do meia. Porém, a diretoria vascaína demorou a responder e, quando deu o posicionamento, foi de uma forma que os representantes da equipe dos Emirados n~~ao gostou nem um pouco.

Segundo apurou a reportagem, a resposta do Vasco ao e-mail formal do Al Wasl, com a assinatura dos responsáveis do time dos Emirados, foi feito de uma forma que os "sheiks" não gostaram nem um pouco. Pessoas envolvidas na negociação garantem que o e-mail enviado por um dirigente vascaíno foi apenas um "US$ 1 milhão", como se tivesse pedindo esse valor para vender Juninho.

O entendimento do Al Wasl é que o Vasco não teve uma postura profissional, o que fez o interesse do time dos Emirados em Juninho esfriar. Neste momento não há mais conversas.