Jorge Salgado - Divulgação / Vasco

Jorge SalgadoDivulgação / Vasco

Publicado 24/01/2022 13:59

Marcos Dias Divulgação

Rio - O Vasco encaminhou nesta segunda-feira o empréstimo do atacante Marcos Dias, destaque do sub-20, para o New England Revolution, time que disputa a Major League Soccer, principal liga dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornalista Gianluigi Longari.