Zé Ricardo vai comandar o Vasco na competiçãoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 24/01/2022 15:49

Vanderlei comemora boa fase no Vasco Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - O Vasco terá uma novidade no treino da tarde desta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa. Após duas semanas treinando separado do restante do grupo, o clube anunciou que o goleiro Vanderlei será reintegrado ao elenco que se prepara para a disputa do Campeonato Carioca.