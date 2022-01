Técnico Zé Ricardo tem um desfalque para a estreia do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Técnico Zé Ricardo tem um desfalque para a estreia do VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 24/01/2022 17:11

Cotado para ser titular na estreia do Vasco no Campeonato Carioca de 2022, quarta-feira contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, Vitinho está vetado pelo departamento médico. O volante sofreu uma lesão na coxa direita e não tem previsão de retorno.

De acordo com o comunicado do Vasco, Vitinho se machucou durante o jogo-treino contra o Audax-RJ, na quinta-feira, e está em tratamento desde sexta. Ele será reavaliado diariamente até ter condições de jogar e estrear.



Emprestado pelo Corinthians até dezembro, Vitinho vinha sendo testado na equipe titular por Zé Ricardo, que agora terá de encontrar outro nome para o meio de campo. Além do volante, outras duas contratações estão fora: Matheus Barbosa e Getúlio, que não foram regularizados a tempo para a primeira rodada do Campeonato Carioca.