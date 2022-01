Técnico Zé Ricardo tem um desfalque para a estreia do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Técnico Zé Ricardo tem um desfalque para a estreia do VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 25/01/2022 10:31

Rio - O técnico Zé Ricardo não poderá contar com força máxima na estreia do Vasco no Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira. Matheus Barbosa, Getúlio, Vitinho e Matías Galarza não estarão à disposição do treinador.

Últimos reforços a chegaram para a temporada, Matheus Barbosa e Getúlio não foram inscritos a tempo de poderem atuar na estreia. A expectativa é que eles estejam à disposição para a segunda rodada. Já Vitinho, que vinha treinando como titular, acabou se lesionando em um jogo-treino contra o Audax e também está fora.

"O Matheus Barbosa e o Getúlio chegaram no dia do encerramento da inscrição da FERJ. O grande problema foi que eles não tinham a rescisão (do contrato antigo) registrada no BID até o prazo determinado. O Matheus já está regularizado no BID. O Getúlio ainda não, mas estará até o final da semana. Os dois estarão aptos para a segunda partida. Também estamos correndo para registrar a renovação do Vanderlei, que se juntou ao elenco nessa semana", disse Rodrigo Eduardo, chefe do departamento de registros do Vasco.



Além deles, Matías Galarza também é mais um desfalque confirmado. O paraguaio chegou emprestado pelo Olímpia e teve seus direitos adquiridos durante a última temporada. Portanto, a diretoria optou por não mudar seu registro naquele momento.

"O Galarza era um atleta que estava emprestado e foi adquirido pelo Vasco em definitivo. Para fazer essa transação, você precisa realizar um processo na FIFA e na CBF, via sistema. Esse processo demanda tempo e isso faria com que o atleta ficasse sem condição de jogo. Quando ele foi adquirido no ano passado, vale lembrar, ele era titular e vinha sendo aproveitado nos jogos. A gente preferiu não perder o atleta naquele momento e deixar para o final do ano", disse Rodrigo.



"No final do ano, porém, a janela fechou mais cedo e não tivemos como fazer esse processo. Finalizamos esses trâmites agora, no início da temporada, com a abertura das janelas brasileira e paraguaia. Como a inscrição para o Carioca se encerrou antes e não poderíamos protocolar o novo contrato sem rescindir o antigo, o que aconteceu apenas no dia 19, o Matías acabou ficando de fora da estreia", completou.