Alan Kardec - Reprodução

Alan Kardec Reprodução

Publicado 26/01/2022 11:39

Rio - Querendo reforçar seu setor ofensivo, o Vasco colocou em pauta um velho conhecido da torcida. Segundo o canal "Atenção Vascaínos!", o Cruzmaltino fez uma consulta para saber a possibilidade de repatriar o atacante Alan Kardec, revelado pelo clube e que atualmente defende o Shenzhen FC, da China.

Apesar de ter buscado informações, o Vasco dificilmente terá condições de contratar Kardec. O clube foi informado que o atacante recebe, atualmente, R$ 2,5 milhões por mês no clube chinês, valor considerado irreal para a realidade vascaína.

No entanto, o cenário conturbado que Kardec vive na China pode ser um aliado para um retorno ao Brasil. O jogador está em um imbróglio judicial com o Shenzhen por conta de atrasos salariais e já teria manifestado desejo de voltar ao país, mas esbarra no fato de ainda ter mais dois anos de contrato.



Alan Kardec foi revelado pelo Vasco em 2007. Com a camisa cruzmaltina, disputou 93 partidas e marcou 24 gols.