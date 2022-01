Zé Ricardo vai comandar o Vasco no Campeonato Carioca - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 26/01/2022 12:34

O Vasco estreia nesta quarta-feira no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, às 19h no Raulino de Oliveira, com um elenco muito diferente do que fracassou em 2021 na Série B. Prova disso é a lista dos 21 relacionados pelo técnico Zé Ricardo para a partida, com nove dos 12 reforços e dois jovens da base que terão a primeira chance nos profissionais.



Entre os reforços à disposição, estão Thiago Rodrigues, Edimar, Weverton, Anderson Conceição, Luis Cangá, Yuri Lara, Bruno Nazário, Isaque e Raniel. E apenas dois deles não devem começar jogando nesta quarta.



Lista de relacionados do Vasco para jogo contra o Volta Redonda, na estreia no Carioca Divulgação/Vasco

Já entre os jogadores do sub-20 que ficarão no banco, as novidades são o atacante Figueiredo, artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o goleiro Patrick. Além deles, há outros jovens da base, mas que já fizeram parte do grupo de 2021, como Halls e Laranjeira.

O Vasco deve ir a campo com: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Juninho, Nenê; Gabriel Pec, Bruno Nazario e Raniel.