Arquibancada de São Januário lotada é regra na Série B desde a sétima rodada, contra o Bahia - Matheus Lima/Vasco

Publicado 27/10/2022 08:30

Em sua quarta Série B, o Vasco poderá pela primeira vez garantir o acesso em São Januário. Para não depender de tropeço do Ituano, basta ao Cruz-Maltino vencer o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, às 21h45 pela penúltima rodada.

Se nas outras vezes o retorno à Série A aconteceu no Maracanã (2009, 2014 e 2016), o fato de em 2022 poder acontecer na casa vascaína não deixa de ser simbólico, levando-se em consideração sua importância na campanha, assim como da torcida.



Em um segundo turno muito ruim, com risco até mesmo de sair do G-4 e oito derrotas seguidas como visitante, São Januário tornou-se um porto seguro. Invicto no estádio na temporada 2022, o Vasco conseguiu 42 dos 59 pontos na Série B jogando em casa, com 30 gols marcados e apenas sete sofridos.



E muito desse desempenho deve-se à força da torcida, que em vários momentos levou o Cruz-Maltino às vitórias, em meio a atuações ruins, como na virada sobre o Criciúma, na rodada passada.



Os vascaínos entenderam a situação e abraçaram o time nesta Série B, tanto que lotam São Januário desde a sétima rodada, contra o Bahia. Contando o duelo com o Sampaio Correa, serão 13 jogos com ingressos esgotados no estádio, além de outros dois no Maracanã.



Resta ao Vasco retribuir o apoio com uma vitória para garantir o acesso e se despedir de São Januário em 2022 mantendo o bom retrospecto.