Raniel está fora dos últimos jogos do Vasco no ano - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 27/10/2022 12:19

O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), José Perdiz de Jesus, não acatou o efeito suspensivo pedido pelo Vasco, e manteve a suspensão preventiva de Raniel e Luiz Henrique.



Com a decisão, os dois jogadores seguem fora das duas últimas partidas do Cruz-Maltino na temporada, contra o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (27) em jogo que pode garantir o acesso, e contra o Ituano.

Raniel e Luiz Henrique estão suspensos preventivamente pela provocação à torcida do Sport na comemoração do gol de empate em 1 a 1 na Ilha do Retiro, o que desencadeou uma invasão de campo e a suspensão do jogo.



Segundo o STJD, o processo deve entrar em pauta na próxima semana. Além disso, o Vasco pode tentar um novo efeito suspensivo no Pleno, ainda sem data para se reunir novamente.