O atacante Vitor Gabriel, que pertence ao Flamengo, vem se destacando pelo Braga B, de Portugal, e as boas atuações podem fazer com que o time português exerça a opção de compra estabelecida ao término do contrato, em junho deste ano, avaliada em R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos. Pelo menos essa é a intenção da diretoria. Em contato com a reportagem, um membro da cúpula da equipe, que pediu para não ser identificado, comentou de maneira sucinta a situação do atleta brasileiro.

"A nossa ideia é exercer a opção de compra", resumiu o dirigente ao Jornal O Dia.

No Flamengo, não há nada que os dirigentes possam fazer. Como o jogador não está, pelo menos neste momento, nos planos da comissão técnica, já que já há jogadores na posição de Vitor Gabriel, caso o Braga não exerça a opção de compra, a ideia será buscar uma outra alternativa para o atacante. Mas existe um otimismo que os portugueses façam valer a cláusula prevista em contrato.

Vitor Gabriel tem mantido a rotina de treinamentos no time principal do Braga, mas as partidas têm sido pelo Braga B, onde tem tido atuações de destaque. Na temporada 2020/2021, foram 19 partidas, oito gols marcados e oito assistências.

Pelo Flamengo, foram apenas cinco partidas pelo profissional, sendo duas em 2018 e três em 2019, ano em que se destacou no Sub-20 ao marcar 12 gols em apenas 20 jogos. Vitor Gabriel chegou ao Ninho do Urubu através da parceria que o Rubro-Negro tem com o Nova Iguaçu, que já rendeu bons frutos ao clube da Gávea.