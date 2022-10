Jogo será lançado nesta sexta-feira - Call of Duty

Publicado 25/10/2022 14:55

No próximo dia 28 de outubro, será lançado o novo jogo da produtora Activision com a Infinity Ward. Call of Duty: Modern Warfare 2 tem sido muito esperado pelos fãs da franquia de guerra, famosa no mundo dos games, e sua beta foi bem recebida pelo público. Para se ter uma ideia, na última semana de setembro, a versão de teste teve um pico de 170 mil jogadores simultâneos na plataforma Steam, segundo dados do Steam Charts.



O streamer Carlos Alberto Sabad Filho é um destes jogadores que aguardam ansiosamente o lançamento do novo Call of Duty. Em seu canal na Twitch (carcoxx), o jogador é conhecido justamente por jogar franquias de guerra, como a da Activision. Ele comentou sobre todas as expectativas que estão sendo depositadas no novo game, que faz alusão ao jogo de mesmo nome, lançado em 2009. O jogador destacou pontos como jogabilidade, gráficos e o modo multiplayer, como fatores positivos.

“Call of Duty: MW2 tem sido bastante aguardado por alguns fatores. A jogabilidade é a melhor e mais realista de todos os jogos da classe e o Modern Warfare 2, consequentemente é o melhor Call of Duty que já teve. Será muito bom à sua volta, e com um gráfico melhor, vai deixar tudo mais real”, afirmou.



"É um jogo mais realista, e acaba tornando tudo isso mais sensacional, principalmente na jogabilidade. Sobre o multiplayer, é o melhor de todos na minha visão. Para mim, outros jogos da franquia COD inventaram muito nesse modo de jogo, colocando coisas como o jogador poder voar, correr na parede, por exemplo, e acabou fugindo da tradição de um jogo de guerra", completou.





Como citado anteriormente, Call of Duty: MW2 é uma alusão ao jogo que tem o mesmo nome, lançado pela Activision em 2009. A primeira versão do game é aclamada pelos fãs da série, o que também faz com que o novo lançamento crie expectativas. Carlos Alberto também falou sobre essa nostalgia dos gamers com o elo entre os dois jogos.



"A nostalgia é muito grande, principalmente para quem jogou o jogo de 2009. É um game que deixou uma marca em todos na época, como um grande jogo, e ele, voltando em 2022 com um gráfico melhor, mas com as mesmas ideias de jogo, é sensacional para os gamers que amam Call of Duty. Todos estão esperando ansiosamente por ele”, concluiu.