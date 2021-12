A música é uma expressão de arte e ressalta a identidade de um povo - betochagas - Freepik - Creative Commons

Publicado 31/12/2021 11:07

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá a primeira edição do Festival de Verão. Haverá shows de sertanejo, samba, pagode e música popular brasileira (MPB) com artistas locais.

A série de atrações acontecerá na Praça Paulo Terra, no Centro, de sexta-feira a domingo, nos dias 7, 8, 9 de janeiro e depois 14, 15 e 16 do mesmo mês. A entrada é gratuita.

Também haverá pista de skate para os amantes dessa modalidade esportiva e será possível provar da culinária local.

O evento será promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa em parceria com a empresa Contato Comunicação Eventos.