Guapimirim está na faixa laranja do mapa - Inmet - Reprodução

Guapimirim está na faixa laranja do mapaInmet - Reprodução

Publicado 31/12/2021 12:08

Guapimirim – A virada de 2021 para 2022 em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir desta sexta-feira (31/12), poderá ser com temporais, segundo a meteorologia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê pancadas de chuva e trovoadas para as próximas horas e coloca o município na faixa laranja de alerta. As classificações vão de: amarelo, “perigo potencial”; laranja, “perigo”; e vermelho, “grande perigo”.

O Climatempo alerta para o risco de temporais nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com “chuva forte e volumosa” para a Região Serrana e a Baixada Fluminense entre os dias 31 de dezembro e 4 de janeiro, com potencial risco de transbordamento e alagamento de rios e potencial deslizamento de terras e encostas.

Em caso de emergência, a população guapimiriense pode acionar a Defesa Civil Municipal pelos telefones 199 ou (21) 2632-2947, ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.