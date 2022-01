O Censo 2022 será feito em 5.297 municípios brasileiros - Tânia Rêgo - Agência Brasil

O Censo 2022 será feito em 5.297 municípios brasileirosTânia Rêgo - Agência Brasil

Publicado 03/01/2022 21:25

Guapimirim – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) abriu 61 vagas temporárias para a realização do Censo 2022 em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As inscrições foram prorrogadas para até o próximo dia 21 de janeiro.

Vagas

Das 61 vagas disponíveis, 55 são para recenseadores, sendo 41 para os candidatos em geral, 11 para pessoas pretas ou pardas (PPP) e três para pessoas com deficiência (PcD).

Outras seis vagas são para agentes censitários, uma em nível municipal (ACM) e outras cinco para a condição de supervisores (ACS). Dessa meia dúzia de vagas, quatro são para o público em geral, uma para PPP e outra para PcD.

Salários e valores de inscrição

Para a vaga de recenseador, não há um salário fixo. O valor pago dependerá do tempo dedicado às visitações aos imóveis e ao quantitativo de entrevistas feitas. O IBGE estima uma produção de 25 a 50 horas semanais. Durante uma semana de trabalho de cinco dias, com carga horária diária de cinco horas, em média, por exemplo, o contratado poderá receber algo em torno de R$ 492,80. Em quatro semanas de trabalho, R$ 1.971,20.

Já para uma carga horária semanal de 40 horas, ou oito horas diárias, o recenseador guapimiriense poderá receber R$ 788,48 em uma semana de trabalho. Em um mês, o saldo poderá chegar a R$ 3.153,92.

O valor da remuneração vai depender do tempo dedicado à tarefa e também das condições da região onde o Censo 2022 será realizado.

O preço da inscrição para o cargo de recenseador é de R$ 57,60. Exige-se apenas o Ensino Fundamental completo.

Já para o cargo de agente censitário municipal (ACM), o salário é de R$ 2.100 e o valor de inscrição é de R$ 2,1 mil. E para agente censitário supervisor, o salário é de R$ 1,7 mil. Para ambos os casos, exige-se o Ensino Médio completo e o valor de inscrição é de R$ 60,50.

O ACM gerencia o trabalho do posto de coleta. E o ACS, subordinado ao ACM, deverá orientar os recenseadores durante as visitas aos domicílios.

As taxas de inscrição para todas as três modalidades de vagas poderão ser pagas até o próximo dia 16 de fevereiro.

Isenção de taxa de inscrição

Pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) – o banco de dados do governo federal para programas sociais – poderão requerer isenção da taxa de inscrição. O prazo é até o dia 21 de janeiro.

O resultado do pedido de isenção será divulgado até o dia 2 de fevereiro. Caso o candidato não tenha conseguido, ele poderá recorrer entre os dias 3 e 4 do mesmo mês. O resultado definitivo sairá no dia 15. Se a negativa for mantida, poderá pagar a taxa até o dia seguinte (16).

O concurso está sendo organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A prova objetiva foi adiada de 27 de março para o próximo dia 10 de abril.

O resultado final do processo seletivo, que inclui análise de atestado médico, por exemplo, será divulgado no dia 20 de maio deste ano.

O candidato deverá ficar atento a possíveis alterações nos editais e também aos prazos para recebimento do cartão de confirmação de prova e também para recorrer de notas e pareceres da banca examinadora.

Algumas observações

A previsão de contrato para os trabalhos é de até cinco meses, segundo o IBGE, podendo ser prorrogado para a conclusão dos trabalhos e a depender de recursos orçamentários disponíveis.

Em relação às pessoas com deficiência, os laudos médicos deverão ter sido expedidos há 12 meses, no máximo, a contar da data de inscrição no processo seletivo. O documento deverá constar o tipo de deficiência, os graus de autonomia funcional, entre outras questões pertinentes.

As candidatas puérperas que precisarem amamentar os bebês de até seis meses durante a prova deverão solicitar atendimento especial.

Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares – esta última para pessoas do sexo masculino –, estar em pleno gozo dos direitos políticos, ter aptidão física e mental, não ser servidor público das esferas federal, estadual ou municipal. Ademais, o candidato deverá apresentar declaração de próprio punho para informar que não é microempreendedor (MEI) nem sócio-gerente ou administrador de sociedades privadas.

Ao todo, serão oferecidas 206.891 vagas para o Censo 2022 em 5.297 municípios brasileiros, sendo 183.021 para recenseador, 5.450 para agente censitário municipal e 18.420 para agente censitário supervisor.

A inscrição para o Censo 2022 poderá ser feita neste link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/09

Inscrições para os processos seletivos de 2020 e 2021 não valem para 2022

As inscrições para os processos seletivos de 2020 e de 2021, os quais não ocorreram devido à pandemia de coronavírus (Covid-19), não valem para o Censo 2022. Quem se inscreveu na época poderá pedir a devolução do dinheiro, por meio deste link https://www.ibge.gov.br/devolucao-de-taxa.html

O candidato deverá informar uma conta corrente em seu próprio nome, não podendo ser poupança, conjunta nem conta salário. O reembolso poderá ser feito em até 40 dias após o pedido.