Quem passa pela Estrada da Caneca Fina fica com medo de o poste cair a qualquer momento sobre alguma pessoa ou veículo - Izaias França - O Dia

Quem passa pela Estrada da Caneca Fina fica com medo de o poste cair a qualquer momento sobre alguma pessoa ou veículoIzaias França - O Dia

Publicado 04/01/2022 20:03

Guapimirim – Um poste de energia vem causando preocupação aos moradores do bairro Caneca Fina, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O mesmo está há mais de um ano inclinado, sob o risco de cair, e em frente ao número 1.590 da Estrada da Caneca Fina.

Na quarta-feira passada (29/12), uma equipe da Enel esteve no local para fazer a troca do poste. A rua chegou a ser interditada, e o fornecimento de energia elétrica ficou suspenso por um determinado tempo. Depois, os funcionários da empresa foram embora sem que o serviço fosse executado.

O Dia entrou em contato com a concessionária, na tarde desta terça-feira (4/1), para solicitar um posicionamento quanto à queixa de moradores. Posteriormente, a reportagem chegou a enviar uma foto do poste.

“Vivo agoniado, com medo de o poste cair aqui na porta de casa, já que moro quase em frente ao poste, e medo também de cair em cima de alguém ou de algum carro”, contou à reportagem Domingos Pereira, morador da vizinhança.

“Passo todos os dias com meus filhos e com a minha esposa e fico preocupado do poste cair em cima de alguma pessoa e também de faltar luz, porque os danos serão muito maiores”, disse Fernando Enes, morador do bairro.

Até a publicação desta matéria, a Enel não tinha enviado resposta sobre o problema.