Material apreendido durante ação policial em Guapimirim - Divulgação

Material apreendido durante ação policial em GuapimirimDivulgação

Publicado 05/01/2022 14:16

Guapimirim – Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de drogas no final da noite dessa terça-feira (4/1), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Denilson da Silva Cordeiro foi capturado por agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM) numa localidade conhecida como “Inferninho”, no bairro Jardim Guapimirim.

Com Denilson foram apreendidos 46 pinos de cocaína de R$ 10 cada, 18 invólucros de maconha de R$ 20 cada e R$ 160 em espécie. Ele tem passagem pela polícia pelos crimes de ameaça e de roubo, conforme artigos 147 e 157 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940) e porte ilegal de drogas, conforme o artigo 16 da extinta Lei nº 6.368/1976, que foi convertida na Lei nº 11.343/2006.

Tanto o acusado quanto os entorpecentes foram levados para a 67ª DP (Guapimirim) e posteriormente encaminhados a 60ª DP (Campos Elíseos), onde funciona a Central de Flagrantes.

O 34º BPM promove um trabalho constante de enfrentamento ao tráfico de entorpecentes na região, tendo realizado várias prisões e apreensões, conforme noticiado por O Dia.