Imagem ilustrativa de uma urna eletrônica - TSE - Divulgação

Imagem ilustrativa de uma urna eletrônicaTSE - Divulgação

Publicado 07/01/2022 15:20

Guapimirim – Eleitores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, assim como de outras partes do Brasil, têm até o próximo dia 4 de maio para emitir a primeira via do título de eleitor, para realizar atualização cadastral de dados pessoais como nome, endereço, entre outros, ou a transferência de domicílio eleitoral para outras cidades, por exemplo.

Nessa mesma data termina o prazo para quem deseja regularizar a situação eleitoral, caso tenham pendências ante a Justiça Eleitoral, para que possam votar nas eleições de 2022.

Por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), a resolução ante a Justiça Eleitoral deverá ser feita na plataforma Título Net. O cidadão deverá enviar uma foto, segurando um documento de identificação ao lado do rosto, além enviar um comprovante de residência atual. Para as pessoas do sexo masculino, entre 18 e 45 anos, que ainda não possuem título, também será necessário enviar foto do certificado de quitação de serviço militar.

Quem pode votar?

O voto é facultativo para cidadãos a partir dos 16 anos, mas obrigatório para quem tem 18 anos ou mais. Pessoas analfabetas e com 70 anos ou não são obrigadas a votar.

Tem direito ao voto brasileiros natos e/ou naturalizados. Pessoas de nacionalidade portuguesa que queiram exercer direitos políticos no Brasil são obrigadas a votar.

Eleições 2022

O primeiro turno das eleições 2022 ocorrerá no próximo dia 2 de outubro, das 8h às 17h. Um eventual segundo turno está previsto para o dia 30 do mesmo mês.

Este ano haverá eleições para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente.

Uma diferença em relação aos pleitos anteriores é que a eleição deste ano será uniformizada pelo horário de Brasília em todas as unidades de federação, independentemente do fuso horário de algumas regiões. Na prática, significa que as urnas serão abertas e fechadas no mesmo horário, não tendo mais a diferença por conta dos horários em alguns estados.